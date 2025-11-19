沖縄県警本部＝那覇市沖縄県で6月、面識のない日本人の10代女性にわいせつな行為をしたとして、県警は19日までに、不同意わいせつ容疑で在沖縄米海軍の兵士の20代男を書類送検した。7日付。県内では昨年6月以降、米兵による性暴力事件が相次いで発覚している。米軍の打ち出した再発防止策が功を奏していない実態が改めて浮き彫りとなった形だ。書類送検容疑は6月、沖縄本島の屋外で、県内在住の女性の体を触った疑い。県警は認