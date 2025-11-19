アメリカで、少女らへの性的虐待罪で起訴され死亡した富豪をめぐる疑惑で、連邦議会下院は関連資料の公開を義務付ける法案を可決しました。【映像】被害を訴える人の声「子どもの頃、被害を受け、我々を守るはずの制度にも何度も見捨てられた」（被害を訴える人）エプスタイン氏からの被害を訴える人たちは18日、トランプ大統領がこの問題を政治的な争点に転化していると非難しました。一方、エプスタイン氏との交友関係が指摘