170棟以上に被害が出た大分市佐賀関の大規模火災について、最新情報が入ってきました。【映像】170棟以上に延焼した大規模火災の被害状況18日午後5時45分ごろに火災が発生し、これまでに建物など170棟以上に延焼しました。大分県は災害救助法の適用を決定しました。この火災で現場近くに住む76歳の男性と連絡が取れておらず、警察と消防が確認を進めています。一時、125世帯188人が避難し、現在約270戸が停電しています