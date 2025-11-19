板倉が語る新環境へのフィット2019年に言葉もまったくできぬまま海外へ。以来、ドイツの古豪チームを渡り歩き、今現在はオランダの名門アヤックスで存在感を見せている板倉。さまざまな障壁を乗り越えて、いかにチームに溶け込み、愛されるようになったのか。【写真】初の海外移籍を語った板倉 滉【初の海外移籍。合流初日の失敗】8月にアヤックス・アムステルダムへ移籍してから、はや3ヵ月。国内リーグでは4位(11月10日現在)だが