リクルートは11月18日、「2025年 注文住宅動向・トレンド調査」の結果を発表した。調査は2025年7月25日〜8月7日、1年以内に一戸建て(新築・建て替え注文住宅)を建築(竣工ベース)した1,342名と、今後2年以内に一戸建ての建築を検討している1,378名を対象に、インターネットで行われた。○建築費用は平均3,488万円、過去10年間で最高値建築者(全国)の建築費用(土地代を除く)は平均3,488万円。経年で見ると上昇傾向が続いており、2025