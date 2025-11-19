とろけるお菓子の専門店「FONDAN（フォンダン）」が、11月19日（水）から、東京駅にある大丸東京店にオープンする。【写真】かりっとラングドシャ×とろけるキャラメルが新食感！■“とろける新体験”を象徴するスイーツ2種東京発の新ブランドとしてオープンする「FONDAN」は、“とろける新体験”をブランドコンセプトに、口どけにこだわったとろけるお菓子の専門店。商品に使用されているのは、フランスの“生バター”が持