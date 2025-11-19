「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、11月27日（木）から12月25日（木）まで、ホリデー期間限定フェア「Merry Bear HOLIDAY」を全国の店舗で開催。表参道ヒルズ店では11月20日（木）より先行販売がスタートする。【写真】ピスタチオホイップのツリーがかわいい！華やかな「ツリーサンデー」も■見た目も味わいも愛らしい今回開催される「Merry Bear HOLIDAY」