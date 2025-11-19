freeeは11月17日、働き方に関する調査の結果を発表した。調査は2025年10月24日〜10月30日、副業をしていない会社員、自営業・自由業を営む全国20〜60代の男女1047名を対象にインターネットで行われた。○会社員・フリーランスの理想の働き方あなたの理想の働き方を最もよく表す言葉はどれですか?理想の働き方を最もよく表す言葉について聞いたところ、会社員の68.5%が「ワークライフバランス」、14%が「ワークライフ・インテグレー