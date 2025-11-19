川西町によりますと、１９日の午前７時５０分ごろ、山形県川西町時田の虚空蔵山西線付近でクマが目撃されました。 【写真を見る】近くには住宅や駅も...川西町時田でクマ目撃町が注意呼びかけ（山形） 近くを通った人から「子グマが山の方に行った」と通報があったということです。 クマの体長は５０～６０センチメートルとみられています。 今のところ人や物への被害は確認されていません。 町は、付近にまだ