九州工業大の大学院生が創業した半導体スタートアップ（新興企業）の「センタシストアカデミー」が、不足している半導体人材の育成事業を、北九州学術研究都市（北九州市若松区）で始める。産官学が連携し、半導体の設計から製造までの工程を一貫して教える全国的にも珍しい講座を12月に開始する予定で、5年間で1万人の育成を目指す。