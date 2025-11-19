11月は「犯罪被害者月間」（12月1日まで）−。福岡県警糸島署は飲酒運転事故の被害者や遺族の思いを紹介する「生命（いのち）のメッセージ展」を開いている。21日まで、入場無料。同署ロビーに展示しているのは、1999年に鳥取県で飲酒運転事故に巻き込まれて亡くなった糸島市出身の大庭三弥子さん＝当時（21）＝と、友人の江角真理子さん＝同（20）＝の写真や遺品の靴など。大庭さんが取り組んでいた活動や抱いていた夢を紹介