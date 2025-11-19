暴力のない安全安心の町を目指す「暴力追放！地域安全推進！住民総決起大会」が、福岡県宮若市磯光の光陵グリーンパークアリーナで開かれた。住民ら約200人が参加し、決意を新たにした。直方署と管内の2市2町（直方、宮若、鞍手、小竹）でつくる「安全安心まちづくり推進連絡協議会」が主催し、10月に開催。相部博昭署長は暴力団や匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による犯行事例に触れながら「実態解明、徹底検挙を推進して