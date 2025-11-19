消費税などを納める福岡県朝倉市の事業者らでつくる甘木朝倉間税会（約140会員）は17日、同市甘木の朝倉商工会議所で「国税・地方税キャッシュレス納付推進宣言」をした。納税手続きの省力・効率化を図るのが目的。