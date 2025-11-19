きらびやかなイルミネーションを眺めながら、温かいグルメが楽しめるイベント「クリスマスゲートパークin福岡大名ガーデンシティ」（西日本新聞社など主催）が、福岡市中央区の福岡大名ガーデンシティ・パークで開かれている。入場無料。12月25日まで。ホットワインやソーセージ、クリスマス雑貨などを販売する18店が並ぶほか、今年は旧大名小校舎に縦約10メートル、横20メートルの大型プロジェクションマッピングが初登場。ク