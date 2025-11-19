ヤマハ発動機は2026年3月27日、用途に合わせてカスタムできる20型電動アシスト自転車の新モデル「PAS Carigo(パスキャリゴー)」を発売する。ヤマハ発動機「PAS Carigo」「PAS Carigo」は、まとめ買いした日用品や、園芸・農業用品など“重いもの”を載せて移動したい方、ペットやお子さんなどと出かけたい方をターゲットに開発されたマルチパーパスな小径モデル。幅広いアクセサリーラインナップの中から、使用用途や自分の好み