大阪市淀川区の高校で授業中のテニスコートに陶器のようなものなどが投げ込まれる事件があり、警察は、隣接するマンションに住む女を殺人未遂の疑いで逮捕しました。警察によりますと、１８日午前９時半ごろ、大阪府立東淀川高校で教員１人と女子生徒２１人がテニスコートで授業中、陶器のようなものやスプレー缶が投げ込まれました。陶器のようなものは生徒からわずか１ｍのところに落ち、粉々に割れましたが、けが人はいな