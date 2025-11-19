ファミリーマートは11月18日、「ブルーグリーンプロジェクト」第7弾として、植物性由来の原材料を使った商品4種類を全国のファミリーマートで発売した(商品によって発売地域が異なる)。「ブルーグリーンプロジェクト」シリーズ第7弾同プロジェクトは、「地球にも良いこと、役に立つことを少しずつでもできることから実行していこう。」という思いを込めて、落合宏理氏監修のもと発足し、地球環境に配慮したカトラリーを展開してい