GoogleがAIエージェント開発プラットフォームの「Google Antigravity」を発表しました。Googleの優れたAIモデルを活用した、AI搭載の統合開発環境(IDE)エクスペリエンスです。Google Antigravity Blog: introducing-google-antigravityhttps://antigravity.google/blog/introducing-google-antigravityGemini 3 for developers: New reasoning, agentic capabilitieshttps://blog.google/technology/developers/gemini-3-developer