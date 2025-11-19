GoogleがAIモデル「Gemini 3」を2025年11月18日(火)にリリースしました。Gemini 3は各種ベンチマークでGPT-5.1やGrok 4.1といった競合モデルを上回るスコアを記録しており、すでに無料で利用可能となっています。Gemini 3: News and announcementshttps://blog.google/products/gemini/gemini-3-collection/Gemini 3: Introducing the latest Gemini AI model from Googlehttps://blog.google/products/gemini/gemini-3/#note-from