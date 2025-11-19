2日の天皇賞・秋10着後、ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に登録済みのブレイディヴェーグ（牝5＝宮田、父ロードカナロア）は短期免許で騎乗しているマーカンドとの新コンビで臨む。19日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。今年のジャパンCに登録した唯一の牝馬。23年エリザベス女王杯以来、2度目のG1制覇を目指す。