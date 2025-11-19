オリエンタルランドは11月17日、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーで2026年度(2026年4月〜2027年3月)に実施するスペシャルイベントやプログラムのスケジュールを決定したと発表した。○東京ディズニーシー25周年の記念イベント東京ディズニーシーでは、2026年4月15日〜2027年3月31日の期間、25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催する。東京ディズニ