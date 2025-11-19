多めに炊いたご飯、どう保存するのが正解？「保温」か「冷凍」か--炊きたてのおいしさを保つには、ちょっとした工夫がカギになります。今回は、五ツ星お米マイスター・西島豊造さんに、炊いたご飯を最後までおいしく楽しむための保存方法を伺いました。おいしいご飯の保存法半日以内に食べるなら保温機能炊いたご飯の保存は、炊飯器の保温機能か冷凍保存の2択。炊飯器で保温する際は、内ぶたについた水滴を拭いておきましょう。