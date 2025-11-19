がんを公表した元女優・希良梨さんのインスタグラムが１９日に更新され、「希良梨さんはただいま危篤中でございます」とのコメントが投稿された。ストーリーズでは「マネージャー投稿」としてベッドの画像などがアップされ、フォロワーからは「頑張って！」「お願い戻ってきて！」「ご無事を心より願っております」などの声が上がっている。希良梨さんは１９９８年放送のフジテレビ系ドラマ「ＧＴＯ」で生徒役を演じ、近年は