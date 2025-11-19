【モデルプレス＝2025/11/19】タレントの鈴木奈々が、17日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（毎週月曜よる10時〜）に出演。3億円の家を購入できた理由を明かした。【写真】37歳元ギャルモデル「モデルルームみたい」自宅キッチン◆鈴木奈々、3億円の自宅の頭金は「1億5千万円」この日は、茨城県龍ケ崎市出身として「茨城県民スペシャル」コーナーに登場した鈴木。番組では3億円の家を購入したことに触れられ「どこに買った