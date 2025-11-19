【モデルプレス＝2025/11/19】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが11月17日、自身の料理用Instagramを更新。来客用の豪華食卓を公開した。【写真】4人組ユニットメンバー「お店並みのクオリティ」豪華手料理公開◆RIN、豪華食卓公開RINは「先日の来客飯。りんのご飯が食べたいよ！と地元の友人が来てくれた」とコメントし、豚の角煮・人参、牛蒡と蓮根のきんぴら・キャベツの酢漬け・えのきと