鹿児島県は、霧島市できのう18日に死んだ野生のイノシシが、豚熱の感染疑い事例が確認されたと発表しました。これを受け、きょう19日午前11時から県庁で塩田知事や関係部局が対策本部会議を開く予定です。 豚熱かどうかは、きょう確定検査をするということです。 確定検査で豚熱ウイルス野外株が検出されれば、県内の野生イノシシにおける豚熱感染の１例目となります。 豚熱は豚やイノシシへの感染力が強く、豚やイノシシの致死