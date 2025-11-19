サウジアラビアの次期国王と見られているムハンマド・ビン・サルマン皇太子が米国を訪問し、トランプ米大統領と会談した。トランプ米大統領は、ジャーナリストのカショギ氏殺害疑惑から同皇太子を救った経緯があり、蜜月ぶりがあらためて披露された。会談後は晩餐会が開かれており、イーロン・マスク氏が出席しているほか、報道されている映像からサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド氏の姿も確認