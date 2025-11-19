中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月19日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、在中国日本大使館が中国にいる日本人に、周囲の状況に注意を払い、集まりを避けるよう注意喚起したことについて、「中国はこれまで一貫して、また今後も引き続き中国に滞在する外国人の安全を法に基づき守る」と述べた。