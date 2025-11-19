１８日、各国首脳と記念撮影に臨む李強総理（左から５人目）。（モスクワ＝新華社記者／高潔）【新華社モスクワ11月19日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は18日、ロシア・モスクワで上海協力機構（SCO）加盟国政府首脳（首相）理事会第24回会議に出席した。