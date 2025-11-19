１８日、モスクワ・クレムリンで行われた李強総理とプーチン大統領の会談。（モスクワ＝新華社記者／饒愛民）【新華社モスクワ11月19日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は18日午後、ロシア・モスクワのクレムリンで同国のプーチン大統領と会談した。