新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機＝7日（共同通信社機から）東京電力柏崎刈羽原発の再稼働について、新潟県の花角英世知事が容認する方向で最終調整に入ったことが19日、分かった。複数の県関係者が取材に明らかにした。21日にも公表する見込み。その後、12月の県議会で県民の意思を確認し、地元同意の手続きを終える方針だ。花角氏が容認の考えを正式表明すれば、東日本大震災に伴い福島第1原発事故を起こ