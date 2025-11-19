大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」を思わせるコスチュームで登場した「世相サンタ」＝19日午前、神戸・北野の異人館「うろこの家」神戸・北野の異人館「うろこの家」で19日、1年間の話題や流行をサンタクロース人形で表す恒例の「世相サンタ」が披露された。今年は著作権の関係で明示されないものの、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」を思わせる青と赤のコスチュームで登場。展示は12月25日まで。サ