Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤Ï£±²óÀï¤Ç²­Æì¸©ÂåÉ½¤ÎÆáÇÆÀ¾¤È£±£²·î£²£¹Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸©Àª¤ÏÉôÆâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡Ë¤¬½Ð¾ì¤ò¼­Âà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¹»¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃêÁª¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô¤Î¶ÌÀ¸¸¬²ðÉôÄ¹¤¬¸©ÂåÉ½¹»¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£Æ±¹»¤«¤é£±£±ÆüÉÕ