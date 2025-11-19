神奈川・鎌倉市の曲がり道で10日、60代とみられる女性が運転するバイクが転倒し、対向車線へ投げ出される事故が起きた。前を走るバイクがバスに道を譲るため減速した際、後方のバイクの女性が対応できず追突する形で転倒したという。女性は対向車線に飛び出したが、走行中の車が急ブレーキで停止し、衝突は免れた。前方ライダーの減速に後ろのバイクが対処できず転倒10日、神奈川・鎌倉市をライダーがバイクで走っていた。突然、車