ＡＬＳＯＫは反発。ＳＭＢＣ日興証券が１８日付で目標株価を１４００円から１５００円へ引き上げており、これが材料視されている。 投資評価は最上位の「１（アウトパフォーム）」を継続した。同証券によると、２６年３月期第２四半期は好決算で、収益性改善が想定以上のペースで進んでいると指摘。機械警備の価格改定は早ければ２７年３月期中に実施されると予想している。 出所：MINKABU PRESS