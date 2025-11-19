１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安となっている。 １８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米利下げ観測が後退していることや、高市早苗政権の積極財政への懸念が根強いことを背景に、一時１５５円７３銭と２月