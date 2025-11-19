[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]日本代表の森保一監督は18日のキリンチャレンジカップ・ボリビア戦で史上初の指揮100試合目を迎え、節目の一戦を3-0の快勝で飾った。試合後の記者会見では「チーム一丸となって一戦一戦戦っていく気持ちでここまで来たので、自分の中での感慨はないのが正直なところ」と振り返りつつも、「選手、スタッフ、サポーターの皆さん、たくさんの方々に祝っていただき、本当にいろん