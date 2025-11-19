北中米W杯欧州予選が18日に各地で行われた。グループEでは首位に立つスペイン代表と勝ち点3差で2位のトルコ代表が直接対決。試合は2-2のドローに終わり、スペインが13大会連続17回目の本大会行きを決めた。グループJでは首位のベルギー代表がリヒテンシュタイン代表から7-0の快勝を収め、4大会連続15回目の出場が決定した。グループCでは、首位のデンマーク代表と勝ち点1差のスコットランド代表が激突。後半アディショナル