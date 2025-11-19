高い位置から、すーっと伸びる。放物線、とも違う。ただとにかく「打ちやすそう」に見えるトスが、レフトサイドから攻撃に入るアタッカーの最高打点へ向けて伸びていく。緑に染まった広島サンダーズのホームゲーム初戦で、今季新加入した永露元稀のトスは、短期間で明らかな変化を見せていた。新しいチームで武器を増やしている永露元稀photo by SV.LEAGUE身長192センチで、もともと高さに定評があり、ウルフドッグス名