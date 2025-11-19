サンマルクホールディングスは４日ぶりに反発している。１８日の取引終了後に、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画の見直しを発表しており、好材料視されている。昨年１１月及び１２月に実施した牛カツ業態のＭ＆Ａにより、目標値としていた連結売上高８００億円を進行年度において達成する見込みとなったことから見直しを実施。新たな数値目標として、売上高１０００億円、のれん等償却前営業利益９０億円を見込む