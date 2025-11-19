西武は19日、今井達也投手（27）のポスティング・システムによる大リーグ移籍について、球団から日本野球機構（NPB）を通して申請を行い、大リーグ機構（MLB）から全30球団に通知されたと発表した。交渉期限は米東部時間で来年1月2日午後5時（日本時間1月3日午前7時）まで。MLBも18日（同19日）、今井が正式にポスティングされたと発表していた。今井の代理人を務めるスコット・ボラス氏は12日（同13日）に行われたGM会議で