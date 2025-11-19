大リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）は１９日、「いい子だね、タッカー！」としてＦＡとなったマリナーズと５年総額９２５０万ドル（約１４３億４０００万円）で再契約したジョシュ・ネーラー内野手のインタビュー動画を投稿。「ジョシュ・ネーラーはマリナーズのクラブハウス犬・タッカーを、シアトルと再契約した理由の一つとして挙げた」と記した。会見の動画でネーラーは「最初からすぐ恋に落ちたというか、本当に言葉で表現し