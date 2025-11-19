メッツ・千賀滉大投手（３２）がトレードされる可能性について１８日（日本時間１９日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のエリート記者、Ｊ・パッサン氏が伝えた。来季が５年契約４年目となる千賀だが、今オフのＦＡ特集記事の中で同記者は「彼（千賀）は『極めてトレード可能』な状態。複数の幹部は今冬、メッツが先発ローテーションの刷新を進める中で（千賀が）放出されると予想している」と指摘した。千賀は２２年オフに