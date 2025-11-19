サッカーのガーナ代表のオットー・アッド監督が18日、韓国戦で敗れた後、「韓国とガーナはまだ日本が見せるレベルには到達していない」と評価した。韓国代表の勝利を認めながらも、日本代表が最近ブラジル代表に勝利して証明した競技力に触れながら客観的な戦力差に言及した。この日、ソウルワールドカップ（W杯）競技場で行われた韓国代表との評価試合で0−1で敗れた後、記者会見場に出てきたアッド監督は競技力自体は互角だった