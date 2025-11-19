忠清北道清州（チュンチョンブクド・チョンジュ）の日本料理店で料理人が手につばをつけてとびこを取る姿が捉えられて議論を呼んでいる。JTBCの「事件班長」は18日、Aさんから寄せられた動画を報道した。動画は12日に撮影された。Aさんは家族と清州市内の日本料理店を訪れ非衛生なやり方を目撃したと明らかにした。ある料理人が手につばをつけてとびこをつかんで料理を作っていたという。Aさんは「すぐに抗議したが料理人は自分の