中国外交部の局長がポケットに手を入れたまま日本外務省の局長を見下ろし、日本側の局長がその前で頭を下げている姿が映った動画が拡散し、注目を集めた。この動画は、中国中央テレビ（CCTV）系列のソーシャルメディアアカウント「玉淵譚天」に掲載されたものだ。18日、共同通信などによると、この日、両国の外交部局長級協議が中国・北京で行われた。今回の協議は、高市早苗首相の「台湾有事の際の介入」を示唆する発言によって中