さくら市の神社では、ライトアップされた大イチョウが境内を金色に染め幻想的な雰囲気を醸し出しています。 夜の境内に金色に浮かび上がる大イチョウ。 さくら市の今宮神社では、１１月１５日から市の指定天然記念物として認定されている樹齢７００年の大イチョウの木がライトアップされています。 夜空をキャンバスに黄色に色づいたイチョウが明るく照らし出され幻想的な雰囲気を醸し出します。 ライトアップの初日には境内に