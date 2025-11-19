自転車で通学する高校生に、安全な運転を心掛けてもらおうと１８日、宇都宮市で生徒も参加した広報活動が行われました。 宇都宮市桜２丁目の交差点で行われた広報活動には、栃木県警本部と県教育委員会、それに、近くにある３つの高校の代表の生徒など、合わせておよそ３５人が参加しました。 ２年前の４月から自転車ヘルメットの着用が義務化され、来年４月からは、自転車の交通違反に反則金が科される「青切符」の制度が始まり