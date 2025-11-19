聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、テニスの女子シングルス２回戦で、菰方里菜（島津製作所）がフランスの選手を７―５、６―０で破った。鈴木梨子（ＮＴＴ都市開発）と宮川百合亜（日大）も３回戦に進んだ。男子シングルス２回戦で親松直人（鹿島道路）と玉光隆弘（大阪聴力障害者協会）がいずれも敗退した。「研究されているのは過去の自分」テニスの女子シン