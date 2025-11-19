栃木県内全域で路線バスを運行する会社が、宇都宮市内で製造された電気で走るＥＶバスを栃木県内で初めて導入することになり、１８日、お披露目式が開かれました。 宇都宮市にあるジェイ・バスの工場で製造された車両で、定員は約７０人、車内は段差のないフルフラットな設計となっています。 市内で製造されたＥＶバスが導入されるのは、県内で初めてになるということです。 ＪＲ宇都宮駅東口の交流広場で行われたお披露目式に